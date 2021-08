Athletico anuncia contratação de Lucas Fasson por cinco anos

Zagueiro do La Serena (Chile) foi para Curitiba nos últimos dias e assinou vínculo. Acordo foi fechado por 70% dos direitos econômicos

O Athletico-PR anunciou a contratação do zagueiro Lucas Fasson por cinco anos. Ele viajou a Curitiba nos últimos dias para definir sua transferência do La Serena, do Chile, e definiu o acordo que estava encaminhado e foi revelado pela Goal no começo do mês de agosto.

🤝🌪️ Bem-vindo ao Furacão, Lucas Fasson!



Zagueiro de 20 anos chega com contrato válido por cinco temporadas.

➡️ https://t.co/yRrybDEICC #VamosFuracão pic.twitter.com/deF0DszcHQ — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 16, 2021

O Furacão deverá pagar cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 9,22 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos do defensor ex-São Paulo. Fasson pertencia ao La Serena e se transferiu para o clube em setembro do ano passado.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O atleta obteve, por meio da Fifa, um registro provisório para defender o La Serena. O jogador havia solicitado a rescisão unilateral de seu contrato no Morumbi em setembro do último ano. Ele tinha vínculo com os paulistas até junho de 2021.

O zagueiro solicitou a quebra de seu compromisso sob a alegação de ter assinado o vínculo de quatro temporadas (de julho de 2017 a junho de 2021) antes de completar 18 anos e ter uma proposta do exterior. A CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e a Lei Pelé permitem que clubes brasileiros assinem contratos de trabalho por cinco anos com atletas menores de 18 anos. O regulamento da CBF diz isso, mas também afirma que em casos de litígio submetidos à Fifa serão considerados os três primeiros anos de vínculo. Ele pediu a rescisão unilateral baseado nisso e só cumpriu três anos do acordo.