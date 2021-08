Athletico encaminha contratação de Lucas Fasson, ex-São Paulo, por cinco anos

Furacão está perto de acordo com zagueiro que deixou Morumbi em setembro do ano passado em meio a um litígio. Clube pagará R$ 9,22 milhões por atleta

O Athletico Paranaense está perto de acertar a contratação de Lucas Fasson, zagueiro de 20 anos que teve saída conturbada do São Paulo. O atleta terá um contrato de cinco temporadas na Arena da Baixada, conforme apurado pela Goal.

As negociações para a chegada do defensor ao clube paranaense estão avançadas e devem ser sacramentadas nesta terça-feira (3). O Furacão ainda se dispõe a desembolsar 1,5 milhão de euros (R$ 9,22 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos do defensor.

A contratação está encaminhada, e uma reunião marcada para esta terça será o suficiente para o desfecho da negociação. O mais provável é que ele assine com o Athletico no mercado da bola. Entretanto, há duas situações na Espanha que poderiam travar as negociações.

O Athletico-PR está confiante em um acerto com o jogador revela pelas divisões de base do São Paulo. Hoje, o jogador pertence ao Deportes La Serena, do Chile. Ele se transferiu para o clube em setembro do ano passado.

Lucas Fasson obteve, por meio da Fifa, um registro provisório para defender o Deportes La Serena. O jogador havia solicitado a rescisão unilateral de seu contrato no Morumbi em setembro do último ano. Ele tinha vínculo com os paulistas até junho de 2021.

O zagueiro solicitou a quebra de seu compromisso sob a alegação de ter assinado o vínculo de quatro temporadas (de julho de 2017 a junho de 2021) antes de completar 18 anos e ter uma proposta do exterior. A CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e a Lei Pelé permitem que clubes brasileiros assinem contratos de trabalho por cinco anos com atletas menores de 18 anos. O regulamento da CBF diz isso, mas também afirma que em casos de litígio submetidos à Fifa serão considerados os três primeiros anos de vínculo. Ele pediu a rescisão unilateral baseado nisso e só cumpriu três anos do acordo.