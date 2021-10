Jorge Jesus revela a maior dificuldade que encontrou ao treinar o elenco do Flamengo

Português, hoje no Benfica, revelou muito trabalho para corrigir deficiência tática dos brasileiros

Se o torcedor do Flamengo lembra com saudades da passagem de Jorge Jesus pelo clube, o português, hoje no Benfica, também mostra que não esqueceu de seus tempos no rubro-negro carioca. Apesar do carinho mútuo, nem todas as lembranças são exatamente positivas.

Em uma participação no Global Football Management, Jesus lembrou de sua principal dificuldade treinando a equipe brasileira - fazer os atletas entenderem o trabalho sem a bola.

"O jogador brasileiro, quando tem a posse de bola, não se preocupa. Ele sabe conviver com a bola, independente do fato de ter um, dois ou três jogadores marcando. O convívio com a bola sempre foi mais importante que outros aspectos do jogo. Mas é preciso saber jogar sem a bola", disse Jorge Jesus.

"Os jogadores brasileiros não conheciam tão bem o jogo sem bola. Que a tática é tão importante quanto a parte técnica. Foi preciso muito trabalho para fazê-los entender. Sem vaidade, isso começou a mudar depois da nossa passagem pelo Brasil", completou o português.

Campeão cinco vezes em apenas uma temporada no Fla, com destaque para Libertadores e Campeonato Brasileiro de 2019, Jesus comparou a visão tática do futebol brasileiro com a da Europa, onde trabalha atualmente.

"Aqui na Europa os jogadores notam que há menos tempo e espaço para pensar. No Brasil, há mais espaço, mas isso está mudando com o tempo. Já não há mais apenas o posicionamento tático, há muita pressão sobre quem tem a bola, mas com pegada ou não os jogadores brasileiros têm muito talento individual", afirmou.