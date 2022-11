Aston Villa x Manchester United: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Red Devils buscam se manter na briga pelas primeiras posições do Campeonato Inglês; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando emplacar a quarta vitória consecutiva na temporada, o Manchester United visita o Aston Villa neste domingo (6), às 11h (de Brasília), no Villa Park, em duelo válido pela 15ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Depois de garantir a classificação para a segunda fase da Europa League, o Manchester United volta as atenções para o Campeonato Inglês. Atualmente, com 23 pontos, briga para entrar no G-4.

Do outro lado, o Aston Villa, com 12 pontos, segue na luta contra o rebaixamento. Na última rodada, foi goleado pelo Newcastle por 4 a 0.

Emiliano Martinez, que sofreu uma lesão na cabeça na última rodada, é tratado como dúvida pelo técnico Unai Emery, que fará a sua estreia no comando da equipe.

Em 193 jogos disputados entre as equipes, o Manchester United registra 102 vitórias, contra 50 do Aston Villa, além de 41 empates. No último encontro, válido pelo returno da Premier League 21/22, as equipes empatam em 2 a 2.

Prováveis escalações

Escalação do provável ASTON VILLA: Olsen; Cash, Konsa, Mings, Digne; Dendoncker, Luiz; Watkins, Buendia, Bailey; Ings.

Escalação do provável MANCHESTER UNITED: De Gea; Dalor, Maguire, Martínez, Shaw; Casemiro, Fred; Elanga, Eriksen, Rashford; Cristiano Ronaldo.

Desfalques

Aston Villa

Diego Carlos, Boubacar Kamara e Ludwig Augustinsson, machucados, estão fora.

Manchester United

Bruno Fernandes, suspenso, e Raphael Varane, Axel Tuanzebe e Brandon Williams, lesionados, são desfalques certos.

Quando é?

• Data: domingo, 6 de novembro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: Villa Park – Birmingham, ING

• Arbitragem: ANTHONY TAYLOR (árbitro), GARY BESWICK e ADAM NUNN (assistentes), CRAIG PAWSON (quarto árbitro) e PETER BANKES (AVAR)