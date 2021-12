Sevilla mostra interesse na contratação de Arthur, da Juventus, diz site

A passagem do meia brasileiro Arthur na Juventus parece estar próximo de se encerrar. O time italiano já havia sinalizado o desejo de negociar o jogador ou, pelo menos, emprestar o brasileiro. Com isso, o Sevilla, da Espanha, aparece como o favorito no momento, segundo o portal Calciomercato.

Segundo o portal, a intenção do time espanhol é ir atrás de um substituto para o meia Fernando, de 34 anos, que não deve permanecer no clube. Portanto, a ideia dos dirigentes é dar um "recomeço" para o brasileiro. Além disso, a proposta do Sevilla seria de um ano de empréstimo, com opção de compra no final do contrato.

Além do time espanhol, o Liverpool, da Inglaterra, apareceu como outro interessado para contar com o meio-campista para janeiro. Vale lembrar que Arthur possui contrato com a Juventus até o fim da temporada 2024/25.

Nesta temporada, Arthur atuou apenas sete partidas sem marcar ou dar assistência. Com muitas lesões, a última vez que o brasileiro esteve em campo foi contra o Chelsea, pela Champions League, no dia 23 de novembro, por 23 minutos.

Arthur surgiu no futebol brasileiro com o Grêmio. Após três temporadas no futebol brasileiro, o meia se transferiu para o Barcelona e em 2020 para a Juventus.