Arsenal x Bodo/Glimt: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (6), pela terceira rodada do grupo A da Liga Europa; veja como acompanhar na TV e na internet

O Arsenal recebe o Bodo/Glimt na tarde desta quinta-feira (6), no Emirates Stadium, às 16h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo A da Liga Europa. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, pela plataforma de streaming.

O duelo marca o encontro das equipes que lutam pela liderança. O Arsenal é o vice-líder, com 3 pontos, e com um jogo a menos, já que o duelo da segunda rodada foi adiado devido à morte da Rainha Elizabeth II.

Os Gunners, visando o clássico contra o Liverpool no fim de semana, devem ir a campo com uma equipe modificada e Thomas Partey, Martin Odegaard e Oleksandr Zinchenko podem ganhar um descanso.

Do outro lado, o Bodo/Glimt é o primeiro colocado, com 4 pontos, e quer surpreender o rival. Sondre Fet é a única baixa do time norueguês.

Escalações:

Escalação do provável ARSENAL: Turner; Tomiyasu, Holding, Gabriel, Tierney; Xhaka, Lokonga; Marquinhos, Vieira, Martinelli; Nketiah.

Escalação do provável BODO/GLIMT: Haikin; Sampsted, Moe, Hoibraten, Wembangomo; Saltnes, Berg, Vetlesen; Mvuka, Espejord, Pellegrino.

Desfalques

Arsenal

Mohamed Elneny e Emile Smith Rowe continuam no departamento médico.

Bodo/Glimt

Sondre Fet, lesionado, é desfalque.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 6 de outubro de 2022.

• Horário: 16h (de Brasília).

• Local: Emirates Stadium, Londres - ING.