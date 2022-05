Arsenal vs Tottenham: quem vai ficar com a vaga para a Champions?

Faltam quatro partidas para a temporada 2021-22 da Premier League e, embora a corrida pelo título tenha claramente precedência narrativa, pode-se argumentar que a batalha pelo quarto lugar na Liga dos Campeões é de maior significado a longo prazo.

O Arsenal está em sua quinta temporada consecutiva sem jogar na Liga dos Campeões e precisa desesperadamente de um impulso financeiro extra – e força no mercado de transferências – para que o projeto de Mikel Arteta vá para o próximo nível.

Embora tenha havido muitos altos e baixos sob o comando de Arteta, a forte identidade tática que ele construiu, juntamente com seu aparente domínio do vestiário, sugerem que ele poderia alcançar algo especial no Arsenal com tempo suficiente – e bastante impulso para a frente.

Quanto ao Tottenham Hotspur, é difícil ver como Antonio Conte será convencido a ficar se o clube não conseguir o quarto lugar, enquanto também pode levar Harry Kane mais uma vez a tentar uma mudança.

Financeiramente falando, tanto o Arsenal quanto os Spurs estão um nível abaixo dos outros quatro no chamado 'Big Six', e quanto mais tempo eles passam fora da Liga dos Campeões, mais difícil será competir com os outros - assim que o Manchester United conseguir o seu agir em conjunto, isto é.

Inevitavelmente, as atenções se voltam em breve para o derby do norte de Londres no Tottenham Hotspur Stadium, e ainda assim isso não vai necessariamente decidir quem fica em quarto.

Suas respectivas listas de jogos sugerem que o time de Conte pode ter uma vantagem.

O Arsenal pode ter dificuldades nos dois últimos jogos

O Arsenal está em uma sequência de três vitórias graças em grande parte à influência de Mohamed Elneny, que acrescentou uma qualidade metronômica ao meio-campo central ao lado de Granit Xhaka.

As qualidades defensivas de luta de Elneny e sua calma sob pressão são mais confiáveis ​​do que quando Xhaka estava jogando na frente de Albert Lokonga.

Elneny e Xhaka lado a lado não tem a faísca com que Arteta quer jogar, mas é um bom compromisso no momento enquanto o elenco está sem Thomas Partey.

Juntamente com o retorno de Takehiro Tomiyasu para a vitória no West Ham, dá ao Arsenal a base defensiva para evitar ser ultrapassado na transição.

No entanto, uma vez que o Arsenal passar pelo Leeds United – o que eles deveriam, considerando que seu ritmo na frente os torna favoritos na maioria dos jogos de ponta a ponta – eles podem se perder nas duas finais, contra Newcastle United e Everton.

O Arsenal venceu por 2 a 0 quando recebeu os Newcastle em novembro, mas muita coisa mudou desde então.

Getty/GOAL

A equipe de Eddie Howe se uniu graças ao surgimento de Bruno Guimarães, ao reposicionamento de Joelinton e à influência de Dan Burn.

O Newcastle consegue aguentar-se no meio-campo com Elneny e Xhaka, antes de contra-atacar com propósito através de uma defesa que ainda parece vulnerável com Nuno Tavares na lateral-esquerda.

O meio-bloco bem comprimido de Howe, pressionando com força no terço médio do campo e o foco em usar o ritmo de Joelinton e Allan Saint-Maximin na transição é preocupantemente semelhante a como Southampton e Brighton registraram vitórias contra o Arsenal.

Na última rodada, os Gunners enfrentam uma equipe do Everton lutando por suas vidas, mas aproveitando o desafio quando isso significa esperar o adversário atacar, e se aproveitar dos espaços. Suas vitórias por 1 a 0 contra Chelsea e Manchester United foram definidas por essa estratégia simples, e pode ser suficiente para ganhar pelo menos um ponto contra os Gunners.

Tottenham pode aproveitar o momento do jogo do Liverpool

No papel, o Tottenham tem um desafio muito maior pela frente, começando com o jogo deste fim de semana contra o Liverpool.

No entanto, o foco de Conte em jogar um jogo reativo – construído em atrair a imprensa adversária e depois atacar verticalmente atrás deles – é mais adequado para jogos como este. A linha alta de Jurgen Klopp é muito vulnerável à forma como Kane cai e Heung-Min Son e Dejan Kulusevski fazem corridas além.

Getty/GOAL

O Liverpool não costuma ser pego com muita frequência dessa maneira, e ainda assim a velocidade e o treinamento detalhado no desmaio dos Spurs pelas costas tem o potencial de sugar o Liverpool para posições expostas.

Rodrigo Bentancur e Pierre-Emile Hojbjerg não se preocuparão com a pressão que estão sofrendo, enquanto o posicionamento agressivo dos laterais do Liverpool dá a Son a chance de fazer o que fez com o Manchester City na vitória do Spurs por 3 a 2 no Etihad .

Caso o Tottenham vença esta, eles podem ganhar impulso suficiente para deixar de lado o Burnley (que tem um histórico muito ruim de 'Big Six', principalmente fora de casa) e depois conseguir três pontos fáceis contra o rebaixado Norwich na última rodada.

Clássico pode não ser decisivo

Se, como previsto aqui, o Arsenal empatar seus dois jogos complicados contra o Newcastle e o Everton enquanto os Spurs vencerem todos os deles, um empate no derby do norte de Londres seria suficiente para o Tottenham terminar entre os quatro primeiros.

Pode não ser decisivo, então, embora, é claro, uma vitória para qualquer um dos clubes provavelmente seja uma oscilação de seis pontos da qual o perdedor não possa retornar. No entanto, um empate parece o resultado mais provável, já que nenhum dos treinadores deseja correr muitos riscos.

Conte é particularmente bom em triturar os jogos, e ele instrui seus jogadores a usar quaisquer táticas necessárias para aliviar as coisas. Enquanto isso, Arteta será cauteloso com a ameaça dos Spurs nas transições de ataque e evitará jogar ousadamente na defesa, em vez de jogar bolas mais longas para os flancos.

Devemos esperar um jogo bastante cauteloso no final, já que dois times bem treinados se recusam a ser atraídos pelo outro.

Quando as partidas estão tão obviamente em perigo de cair no caos – e a derrota do Chelsea por 4 a 2 para o Arsenal lembrou a Arteta a facilidade com que seus corredores diretos podem ser atraídos – os gerentes tendem a compensar demais.

No apito final, um empate nervoso seria um bom resultado para o Arsenal visitante. Mas, considerando como os outros jogos estão se formando, isso pode dar ao Tottenham a iniciativa.