Arsenal tem interesse em Lucas Paquetá; Lyon quer 80 milhões de euros

Ingleses cogitam investida no meio-campista brasileiro, mas o Lyon pede uma bolada para liberá-lo no mercado da bola

O Arsenal tem interesse na contratação de Lucas Paquetá no mercado da bola, como soube a GOAL. Com Edu Gaspar como coordenador técnico, o clube de Londres já informou ao estafe do jogador que deseja formalizar uma proposta na atual janela de transferências da Europa. O Lyon pede 80 milhões de euros (R$ 432 milhões na cotação atual) para negociar o brasileiro.

Os ingleses ainda não enviaram uma oferta formal aos franceses. Porém, já demonstraram interesse em contar com o jogador e monitoram a sua situação no mercado da bola. O valor da proposta inicial deve ser inferior ao solicitado pelo Lyon.

Lucas Paquetá já vinha recebendo sondagens de outros clubes da Europa desde janelas anteriores. A sua transferência para o Newcastle foi aventada recentemente. Os britânicos, entretanto, não fizeram proposta pelo jogador à época.

O Lyon gostaria de receber 80 milhões de euros à vista pela venda do brasileiro, que tem passagens de destaque por Flamengo e Milan. Entretanto, reconhece que será difícil embolsar o valor de forma integral.

Lucas Paquetá tem contrato com o Lyon até 30 de junho de 2025. O brasileiro foi contratado por 20 milhões de euros pelo clube francês, em setembro de 2020.