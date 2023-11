Arsenal x Sevilla: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Champions League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (8), em Londres; veja como acompanhar na TV e na internet

O Arsenal recebe o Sevilla nesta quarta-feira (8), a partir das 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max no streaming (veja a programação completa aqui).

Eliminado da Copa da Inglesa após a derrota para o West Ham por 3 a 1 e o revés para o Newcastle por 1 a 0 na Premier League, o Arsenal volta suas atenções para a Liga dos Campeões. Na liderança do Grupo B, com seis pontos, os Gunners venceram o PSV por 4 a 0 e o Sevilla por 2 a 1, mas foram derrotados pelo Lens por 2 a 1.

Do outro lado, o Sevilla, na terceira posição do grupo, com dois pontos, busca a primeira vitória na Champions League. Nos três primeiros jogos, o time inglês empatou com o Lens e com o PSV, e foi derrotado pelo Sevilla.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Jorginho, Vieira, Declan Rice; Saka, Nketiah e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Sevilla: Nyland; Jesus Navas, Gudelj, Bade, Acuna; Soumare, Ivan Rakitic, Sow; Lukebakio, En-Nesyri e Ocampos. Técnico: Diego Alonso.

Desfalques

Arsenal

Thomas Partey, Emile Smith Rowe, Jurrien Timber e Gabriel Jesus são desfalques.

Sevilla

Alfonso Pastor e Marcão estão fora.

Quando é?