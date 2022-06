Arsenal se reaproxima de Gabriel Jesus e tenta acordo com City

Gunners foram os únicos a formalizarem proposta por atacante brasileiro. Oferta é de 50 milhões de euros

O Arsenal se reaproximou de Gabriel Jesus no mercado da bola. A proposta de 50 milhões de euros (R$ 266,6 milhões na cotação atual) é a única feita pelo atleta até agora e pode ser aceita pelo Manchester City. Há uma pressão do estafe do jogador para que o negócio tenha um desfecho positivo.

Os Gunners retomaram as conversas pelo jogador nos últimos dias e mantiveram a oferta feita antes mesmo do fim da temporada inglesa. A ideia é que o atacante seja o principal reforça da atual janela de transferências — ele seria o nome mais caro do mercado da bola.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

A ideia de Gabriel Jesus era priorizar equipes que disputem a Liga dos Campeões da UEFA — Atlético de Madrid e Juventus demonstraram interesse. Contudo, não houve uma oferta semelhante à do Arsenal. A única proposta formal foi do clube que conta com Mikel Arteta no comando técnico. O espanhol, inclusive, é o idealizador da contratação do centroavante.

Gabriel Jesus já deu sinal positivo para a transferência para o Emirates Stadium no mercado da bola. O jogador, agora, tenta o aval do Manchester City e do técnico Pep Guardiola para acertar a sua transação nesta janela de transferências.

O brasileiro tem contrato com o City até junho de 2024. Na última temporada, ele fez 41 partidas, com 13 gols marcados e 11 assistências.