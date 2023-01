Arsenal, Atlético de Madrid e Monaco disputam Danilo, do Palmeiras

Verdão já recebeu proposta pela liberação do jogador, mas o responsável pela oferta não foi revelado. Há ao menos mais dois interessados no atleta

O Palmeiras se prepara para a venda de Danilo no mercado da bola. O clube ainda não se decidiu sobre a saída do volante, mas sabe que há ao menos três interessados em levá-lo. Arsenal, Atlético de Madrid e Monaco estão dispostos a contratá-lo, como soube a GOAL.

Dos três, um já enviou proposta à Academia de Futebol. O nome do clube, no entanto, é mantido em sigilo. A diretoria avalia a possibilidade de negociá-lo na atual janela de transferências e estuda os números que são oferecidos.

Os três clubes já monitoram Danilo há algum tempo, fato que se tornou de conhecimento até do próprio Palmeiras. O estafe do jogador trabalha por uma proposta nos moldes que agrade aos paulistas no mercado da bola.

Com contrato até 2026 no Allianz Parque, o meio-campista de 21 anos tem multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 557 milhões na cotação atual) para o exterior. A saída seria por um valor menor, mas ainda não definido pelos paulistas.

O Palmeiras recusou 20 milhões de libras esterlinas (R$ 126,4 milhões) do Arsenal na última janela de transferências. O Milan também fez consulta pelo jogador à época, mas não formalizou proposta. Na ocasião, a presidente Leila Pereira avisou que não venderia o atleta. Na atual janela de transferências, a situação é diferente.

O Palmeiras não tem predileção em relação aos interessados, mas quer um valor considerável para se desfazer de uma das principais promessas do atual elenco. O atleta se destacou nas últimas temporadas e ainda recebeu convocação para a seleção brasileira nos últimos três anos.

Em 2022, ele disputou 56 partidas pelo Palmeiras, somando 4.498 minutos. No período, fez sete gols e se responsabilizou por três assistências.