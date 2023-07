Argentinos Juniors x Fluminense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa Libertadores

Tricolor volta a campo nesta terça-feira (1), pelo jogo de ida do mata-mata; veja como acompanhar na TV e na internet

Argentinos Juniors e Fluminense se enfrentam na noite desta terça-feira (1), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A volta está marcada para o dia 8 de agosto, no Maracanã. Quem avançar às quartas enfrentará o vencedor do confronto entre Flamengo e Olimpia. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming ( veja a programação completa aqui ).

Depois da vitória sobre o Santos por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Fluminense volta as atenções para a disputa do mata-mata da Libertadores. Na primeira fase, o Tricolor terminou na liderança do Grupo D, com 10 pontos. Foram três vitórias, um empate e duas derrotas. Aproveitamento de 55%.

O técnico Fernando Diniz terá à sua disposição os jogadores Marlon e Yony González, que se machucaram durante a partida contra o Peixe, mas viajaram com a equipe e estão aptos para jogar. Além disso, o zagueiro Felipe Melo, que foi poupado no jogo contra o Santos, e Marcelo, que teve um incômodo durante a semana, também foram relacionados e estão disponíveis para o confronto.

"A gente espera um jogo bastante difícil. Um time que tem bastante imposição física, técnica também, principalmente quando jogam em casa. A gente começou a analisar um pouco o Argentinos Juniors. Estávamos focados no Santos, mas a gente já assistiu alguma coisa deles. Já tínhamos assistido algumas coisas deles sem saber que iríamos enfrentá-los, principalmente os dois jogos contra o Corinthians. Temos que nos preparar para um cenário de alta competitividade para jogar contra uma grande equipe e é isso que vamos fazer até terça-feira", afirmou Diniz.

Do outro lado, o Argentinos Juniors vem de uma derrota por 3 a 2 para o Estudiantes pelo Campeonato Argentino. No entanto, a equipe conquistou a classificação para as oitavas de final da Libertadores ao terminar na vice-liderança do Grupo E, somando 11 pontos, apenas um a menos que o líder Independiente del Valle, e quatro pontos a mais que o Corinthians, que ficou em terceiro lugar e garantiu a vaga no mata-mata da Sul-Americana.

Em quatro jogos disputados entre as equipes, o Argentinos Juniors soma duas vitórias, contra uma do Fluminense, além de um empate. No último encontro válido pela fase de grupos da Libertadores de 2011, o Tricolor venceu por 4 a 2.

Confira a lista de relacionados do Fluminense:

Goleiros: Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes

Zagueiros: David Braz, Felipe Andrade, Felipe Melo, Marlon e Nino

Laterais: Diogo Barbosa, Guga, Marcelo e Samuel Xavier

Meias: André, Daniel, Giovanni, Leo Fernández, Lima, Martinelli, PH Ganso e Thiago Santos

Atacantes: Germán Cano, Jhon Arias, John Kennedy, Keno, Lelê e Yony González.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon) e Marcelo; André, Lima (Martinelli) e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Argentinos Juniors: Martín Arias; Lucas Villalba, Miguel Torrén e Sánchez; Cabrera, Redondo, Rodríguez e Bíttolo; Verón, González e Ávalos. Técnico: Gabriel Milito.

Desfalques

Fluminense

Alexsander e Jorge seguem no departamento médico do clube.

Argentinos Juniors

Santiago Montiel, suspenso, cumprirá suspensão, enquanto Facundo Ferreyra, Lucas Ambrogio e Franco Moyano, machucados, estão fora.

Quando é?