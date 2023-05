Argentina x Guatemala ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Mundial sub-20 2023

Nesta terça-feira (23), os argentinos buscam manter a liderança do Grupo A da Copa do Mundo sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Argentina e Guatemala se enfrentam nesta terça-feira (23), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Único, em Santiago, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada, e do Fifa+, no streaming.

Depois de estrear com vitória sobre o Uzbequistão por 2 a 1, a Argentina está disputando a liderança do Grupo A com a Nova Zelândia, que jogará contra o Uzbequistão às 15h (horário de Brasília).

Por outro lado, a Guatemala, que foi derrotada pela Nova Zelândia por 1 a 0 na rodada de estreia, busca os primeiros pontos no torneio sub-20. No momento, ocupa a lanterna do grupo.

Rafael Ribeiro / CBF

Prováveis escalações

Argentina sub-20: F. Gerth; A. Giay, L. Di Lollo, D. Gomez e V. Barco; M. Tanlongo, M. Perrone; B. Aguirre, V. Carboni e M. Soule; A. Veliz. Técnico: Javier Mascherano.

Guatemala sub-20: J. Moreno; A. Dominguez, M. Gaitan Romero, J. Franco Gonzalez, J. Urizar e F. Montano; A. Juarez, N. Cabrera, C. Santos Vargas e D. Cardoza; A. Ordonez. Técnico: Rafael Loredo Silva.

Desfalques

Argentina

Sem desfalques confirmados.

Guatemala

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: 23 de maio de 2023

• Horário: 18h (de Brasília)

• Local: Estádio Único – Santiago, ARG