Argentina: gols, lágrimas e um fio de esperança na Copa do Mundo feminina

A Argentina voltou a disputar uma Copa do Mundo após doze anos de luta e reconhecimento para a modalidade

O duelo entre e já marcou a 2019 como um dos mais emocionantes nesta primeira fase do torneio. A equipe sul-americana que saiu perdendo por 3 a 0, reagiu nos minutos finais e conseguiu empatar nos acréscimos após um pênalti com intervenção do VAR. Com isso, o time comandado por Carlos Borrello ainda poderá sonhar com uma vaga às oitavas de final, graças aos dois gols de Bonsegundo nos minutos finais de jogo.

Com o empate, a Escócia terminou em último lugar no Grupo D e está eliminada, por sua vez, a Argentina segue viva com dois pontos e na terceira colocação. Para se classificar entre as melhores terceiras colocadas, o time terá de torcer por uma combinação de resultados das partidas desta quinta-feira (20).

Os jogos entre x e x Nova Zelândia precisam terminar empatados, para a seleção seguir no torneio. Porém, é uma combinação pouco esperada já que o Chile enfrentará a Tailândia, equipe que sofreu 18 gols em dois jogos - 13 somente contra os .

Apesar dos resultado das partidas que encerram a primeira fase do Mundial, a Argentina conquistou um dos maiores feitos da seleção feminina no torneio: o primeiro ponto na história do país na Copa feminina. Além disso, o time que correu atrás do placar com um 3 a 0 contra, voltou a marcar em Mundial após 12 anos sem disputar a competição.

Sem visibilidade no país, a modalidade esportiva é menos praticada comparada com vôlei, o Rugby e o futebol masculino. Com jogadores que precisam de um segundo emprego para conseguir o sustento, as Hermanas deram aula de espírito esportivo ao cumprimentarem, após o final do jogo, a equipe da Escócia que deu adeus ao campeonato.



(Foto: Lorena Benítez durante a partida contra o - Richard Heathcote/Getty Images)

Meio-campista da Argentina, Lorena Benítez é o retrato de o quanto a modalidade é esquecida do país onde o destaque é todo de Lionel Messi e Diego Maradona. A atleta que entra às 2h da madrugada no trabalho, precisa sair às 14h para treinar com a seleção.

Entre os empecilhos do dia a dia, as atletas da Argentina já sabiam o quanto o destino na Copa do Mundo poderia ser cruel. O Mundial não perdoa a falta de investimento e “pouco caso” com o futebol feminino. Por mais difícil que seja dizer adeus a competição, somente as melhores avançam de fase. Restou para a Argentina acreditar que uma nova etapa está por vir nos próximos quatro anos de preparação para a Copa.