Seleção Feminina Argentina: Um duelo de superação e reconhecimento

A equipe voltou a competir pela Copa do Mundo após doze anos e muita luta por reconhecimento

A atuação da seleção argentina na feminina da já ficou marcada para a história.

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Assine o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

A equipe marcou o seu primeiro ponto (na história da seleção) no torneio logo na primeira rodada da fase de grupos, segurando um empate sem gols contra o e, nesta sexta-feira (14), realizou uma partida de alto nível contra a seleção da , mesmo sendo derrotadas por 1 a 0.

A pouca quantidade de gols pelo time britânico foi resultado de uma sequência de bloqueios da goleira Vanina Correa, que atua pela equipe do , na .

Uma seleção que sofre por falta de recursos e que pede a paridade de investimentos no futebol feminino em seu país, só tem mostrado que o desempenho em campo está valendo cada centavo. Antigamente, as jogadoras da Argentina só recebiam pagamento para refeições e transporte. Os esforços de cada uma para chegar aos treinos após um dia árduo de trabalho, ou um dia sem almoçar para poder guardar aquela pequena quantia, são somados à vontade de estar em campo e exigir o seu reconhecimento.



(Foto: Getty)

A luta das argentinas começou pela ex-jogadora Macarena Sánchez, que criou ações em prol das jogadores exigindo reconhecimento pela Associação do Futebol Argentino. Após Macarena receber diversas ameaças de morte por ter intimado a entidade, a AFA tomou medidas e, além dos vestiários femininos (pasmem, não existiam), também se iniciará a feminina, que será um gancho para a inclusão de cidades do interior do país que não participam do torneio atual.

Além da ex-jogadora, a seleção argentina brigou para que as mulheres conquistassem seu espaço no futebol mundial e, após doze anos, a equipe conseguiu a classificação para a Copa do Mundo na França, onde já enfrentaram o Japão, e agora a Inglaterra. Mesmo com apenas um ponto na tabela, as argentinas podem sonhar com a classificação às oitavas, pois ainda enfrentam a na próxima rodada. Caso vençam, precisam apenas torcer para um tropeço das japonesas contra a Inglaterra.

Mesmo com a derrota desta sexta-feira, a partida contra uma seleção tão bem estruturada e formada por jogadoras de ponta como a da Inglaterra, foi uma vitória e um alívio para as sul-americanas. Cada passe, drible e chance de gol são válidas para respirar o futebol de verdade, que reconhece e aplaude suas mulheres em campo.

Esta, sem sombra de dúvidas, pode ser considerada a melhor Copa do Mundo da equipe feminina da Argentina. Primeiramente pelo ponto conquistado, por ter menos gols sofridos, e por mostrar um futebol que está, enfim, recebendo o reconhecimento e o investimento que merece.