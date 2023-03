Argentina x Curaçao ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (28), no Estádio Único; veja como como acompanhar na TV

Em amistoso de seleções, a Argentina recebe o Curaçao na noite desta terça-feira (28), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Único, em Santiago del Estero. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Em clima de festa com a conquista da Copa do Mundo do Qatar, a Argentina volta a campo após a vitória sobre o Panamá por 2 a 0. Para o confronto, o técnico Scaloni pode realizar algumas mudanças na equipe titular.

Do outro lado, o Curaçao vem de derrota para o Canadá por 2 a 0 na fase de grupos da Liga das Nações. O zagueiro Jurien Gaari foi expulso no último confronto, mas a punição é irrelevante para este amistoso, enquanto Brandley Kuwas é tratado como dúvida.

Prováveis escalações

Argentina: Rulli; Montiel, Pezzella, Li. Martinez, Acuna; Almada, Paredes, Palacios; Messi, La. Martinez, Dybala.

Curacao: Room; Gaari, Martina, Lachman e Floranus; Bacuna, Anita, Severina, L. Bacuna e Antonisse; Janga.

Desfalques

Argentina

Alejandro Garnacho é desfalque.

Curacao

Sem desfalques confirmados.

Quando é?