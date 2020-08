Araos anima o Chile e o Corinthians com chance de recuperar investimento

Principal contratação de 2018, o meio-campista ganhou chance como titular após um ano e meio e tenta justificar dinheiro investido na sua contratação

O chileno Ángelo Araos demorou dois anos, mas enfim animou tanto internamente quanto no seu próprio país pelo desempenho no . Contratado no meio de 2018 como uma resposta para o "desmanche" da equipe, o armador ganhou a confiança de Tiago Nunes e tornou-se uma ameaça real à titularidade do badalado Luan.

Quer ver o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e assine o DAZN!

Autor de um gol e uma assistência na derrota do Timão para o Atlético-MG por 3 a 2, Araos integra uma lista de apostas sul-americanas do Corinthians aberta pelo atacante Ángel Romero. A ideia é trazer jovens baratos de outros países, conseguir rendimento em campo após um período de adaptação e negociá-los por um bom preço, algo já executado há anos na , por exemplo.

Mais times

O caso de Araos, porém, tem uma particularidade. Ele chegou a ser convocado para a seleção chilena quando foi contratado e tem como agente Fernando Felicevich, o mesmo que cuida da carreira de ótimos nomes deste século no futebol local, como o meio-campista Arturo Vidal, do , e o atacante Alexis Sánchez, da .

Dessa forma, esperava-se tanto no quanto no Corinthians que Araos pulasse etapas de adaptação e já chegasse jogando. Uma série de fatores, no entanto, dificultou esse aproveitamento. O preço não foi nada barato: 4,5 milhões de euros (R$ 17 milhões à época).

(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Primeiro, Araos não conseguiu achar o seu lugar ideal em campo. Osmar Loss e Jair Ventura até tentaram utilizá-lo, mas ele terminou 2018 com mais expulsões (duas) do que assistências (uma).

A pouca utilização da joia, então com 21 anos, fez com que cessassem seus chamados à seleção chilena, um ponto fundamental para a engrenagem de valorização no mercado. Para piorar, Araos foi utilizado apenas duas vezes por Fábio Carille e acabou cedido para a no fim do ano passado.

Sem confiança, o jogador chegou a ser visto como um erro da diretoria e caminhava para um novo empréstimo nesta temporada até que, em um treino, mostrou algo que Tiago Nunes não conseguia enxergar anteriormente: fora do campo reduzido, mais livre para se movimentar, ele é capaz de achar espaços com tranquilidade.

Essa boa movimentação, ainda que não cercada de grande potencial físico ou capacidade de finalização, foi o bastante para que ele voltasse a aparecer no elenco. Com Luan em baixa, as oportunidades devem ser ainda mais constantes.

Mesmo com o tempo subutilizado, Araos ainda tem um longo contrato com o pela frente: seu vínculo termina apenas em julho de 2023.