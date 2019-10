Após mais um gol de Neymar, Tuchel diz: "relação dele com a torcida está mais fácil"

Técnico do time francês ressalta relação entre Neymar e torcedores: “está melhor”

O técnico do , Thomas Tuchel elogiou a atuação de de Neymar durante a goleada da equipe por 4 a 0, contra o Angers, neste sábado (05).

Autor do quarto e último gol da equipe no jogo, o brasileiro vive dias melhores com a torcida do , e Tuchel comentou a respeito: "Está melhor, mais fácil. Depende dele mostrar de novo e de novo que ele é decisivo. Ele mostrou muitas coisas, tentou muitos dribles. Ele poderia ter feito mais gols, mas ainda é capaz de fazer coisas extraordinárias".

PSG e Neymar voltam a campo em 18 de outubro, contra o Nice, em partida válida pela .