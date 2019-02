Após baque, Santos de Jorge Sampaoli surpreende com goleada

Repleto de desconfiança e com o elenco abaixo da média. Foi desta forma que o Santos iniciou a temporada de 2019 no comando de Jorge Sampaoli. Criticado pela falta de contratações e alvo de zombaria dos adversários, o time da Vila tem demonstrado que a história ao longo da temporada poderá ser diferente.

Com a melhor campanha no Campeonato Paulista, o Santos segue à frente do elenco milionário do Palmeiras, o Corinthians de Fábio Carille e o São Paulo repleto de contratações. Por sua vez, a derrota por 5 a 1, contra o Ituano no último domingo (3), encerrou a invencibilidade do clube no torneio estadual e trouxe átona novos questionamentos sobre o time de Sampaoli.



(Vitória por 2 a 0 contra o São paulo foi o primeiro grande resultado do Santos na temporada/ Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Com o estilo de jogo agressivo e sempre buscando o ataque adversários, o Santos se viu refém do, até então, elenco abaixo da média do Ituano. Logo após a derrota, o treinador chileno não poupou a diretoria de novas cobranças sobre reforços. Mas apesar de insistir na tecla, Sampaoli não se abateu com a maior goleada sofrida entre todas as equipes do Paulista 2019, até o momento.

A partida da Copa do Brasil, diante o Altos, seria, literalmente, o jogo teste para o elenco santista. Vale ressaltar que a qualidade do adversário contribuiu para o extenso placar de 7 a 1, mas a mesma equipe que sofreu cinco gols do Ituano reverteu a má impressão de forma convincente.



(Foto: @SantosFC)

O deslize no estadual, ao que parece, não sacudiu os jogadores que demonstraram a mesma confiança do início da temporada com as boas atuações no jogo da última quarta-feira (06). A oscilação de início de ano ainda não abalou as estruturas do treinador no cargo da equipe, já que os resultados positivos ganharam destaques entre torcedores e diretoria.

Mas ao longo dos meses, o time que menos investiu em negociações entre os rivais paulistas precisará suprir as necessidades naturais de uma temporada. Feito, que exigirá de Sampaoli muito mais do que o demonstrado nas primeiras semanas de 2019.