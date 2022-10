Aos poucos, Fernandinho confirma a boa expectativa da torcida no Athletico

O veterano retornou ao Brasil após fazer história com o Manchester City de Pep Guardiola

Quando começou a circular na imprensa esportiva a informação de que o volante veterano Fernandinho, multicampeão pelo Manchester City, voltaria ao futebol brasileiro para defender o Athletico, clube que o lançou, muita gente desacreditou — inclusive vários atleticanos como eu.

Afinal, só a remuneração fora do padrão do futebol brasileiro já era motivo suficiente para desconfiar do retorno para o Furacão, clube que há décadas pratica uma política salarial responsável, sem loucuras. Para completar, o cara estava perto de se tornar o brasileiro com mais partidas e títulos na Premier League, um dos torneios mais relevantes do mundo.

Meses depois, tudo isso de fato se concretizou: Fernandinho se tornou recordista ao vencer mais uma Premier League (quinta vez em nove temporadas pelo City), cumpriu a promessa de não renovar o contrato com o time de Guardiola (que até tentou persuadi-lo da decisão) e confirmou sua volta ao futebol brasileiro 17 anos depois, justamente para defender o Athletico.

Na apresentação, disse o que todo atleticano sempre quis ouvir: “Sem dúvida estou realizando um desejo pessoal, um sonho de voltar a vestir a camisa do Athletico. Estabelecer uma marca que encerrarei minha carreira jogando por apenas três clubes: dois na Europa e um no Brasil.”

Essa fala, aliás, transparece uma das características mais marcantes de Fernandinho, tanto na carreira quanto nos gramados: a racionalidade na tomada de decisão. E aqui eu poderia tentar descrever o quanto o volante sabe tratar bem a bola, mas basta vê-lo jogar pelo Furacão para entender o que eu quero dizer — a matada de bola abaixo, por exemplo, é um spoiler da qualidade técnica do veterano.

Pelo Athletico, Fernandinho estreou no dia 20 de julho, no segundo tempo do jogo contra o Atlético Goianiense, quase dois meses depois da última partida pelo Manchester City. Desde então, realizou 14 partidas com a camisa rubro-negra, quase todas por completo, tendo dado uma assistência e marcado um gol — na última rodada, contra o Juventude.

Aos poucos, o ex-homem de confiança de Guardiola vai se readaptando ao ritmo e às particularidades do futebol brasileiro, inclusive as tentativas de alguns adversários em colar nele a imagem de jogador violento. O fato é que Fernandinho vai, pouco a pouco, se sentindo cada vez mais confortável no Athletico, dentro e fora do campo.

Para a torcida atleticana, além do imenso prazer em assistir o filho pródigo retornar à casa em bom nível, fica a expectativa de que Fernandinho seja determinante no jogo mais importante da história do clube, dia 29 de outubro, em Guayaquil. Seria, sem dúvida, o melhor final possível para uma carreira tão gloriosa.