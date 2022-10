Fernandinho e Vitinho marcam pelo Athetico pela primeira vez após retorno da Europa

Após 17 anos no futebol europeu, o volante balançou as redes pela primeira vez desde seu retorno ao Athletico

A vitória do Athletico diante do Juventude por 2 a 0 no último sábado na Arena da Baixada foi marcada por dois gols inéditos: os gols de Fernandinho e Vitinho.

Ganhe bônus de até R$ 500 mais uma aposta grátis de R$ 20 na Betsson clicando aqui

Fernandinho estufou as redes pela primeira vez desde a volta da Europa, onde atuou por 17 anos. No período, acumulou 28 títulos entre Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e Manchester City, da Inglaterra, e ainda disputou duas Copas do Mundo pela Seleção Brasileira.

Seu último gol pelo Furacão fora marcado na semifinais da Libertadores de 2005, contra o Chivas Guadalajara, do México, na Arena. Desde sua volta ao rubro-negro neste ano, foram quatro jogos pela Libertadores e sete jogos pelo Brasileirão, com uma assistência e agora um gol na competição nacional. Na sua primeira passagem pelo Athletico, ele atuou entre 2003 e 2005, com 84 jogos disputados e 11 gols marcados.

Já o atacante Vitinho, que estava no Dínamo de Kiev, voltou ao Athletico no começo de abril, após viver momentos de tensão no início do ano com a invasão russa na Ucrânia. Vitinho foi revelado pelo Furacão e deixou o clube em agosto do último ano, com um contrato de empréstimo até o final de junho deste ano com o clube europeu. Mas por conta do confronto militar entre Rússia e Ucrânia, antecipou seu retorno ao Athletico.

Vitinho tem agora dez jogos disputados, um gol e uma assistência em 2022 - passe que ocorreu no jogo contra o Estudiantes, na Argentina, pela Copa Libertadores. O passe foi justamente para Vitor Roque, que marcou o gol importante da vitória por 1 a 0 no último lance do jogo, que classificou o Furacão pelas semifinais. Neste sábado, contra o Juventude, Vitor Roque retribuiu o presente para o xará Vitinho.

Na primeira passagem pelo clube, de 2019 a 2021, Vitinho atuou em 80 partidas com a camisa do Furacão. Foram 17 gols marcados e oito assistências.