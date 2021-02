Messi no Manchester City? Clube inglês nega ter feito proposta ao argentino

A possibilidade do craque argentino se reunir com Pep Guardiola existe, embora a equipe líder da Premier League insista que não há conversas

Mesmo com o contrato de Lionel Messi se encerrando ao fim da atual temporada, o Manchester City não fez proposta alguma para o camisa 10 do Barcelona. Livre para conversar com qualquer clube de fora da Espanha, o argentino vem sendo muito especulado no clube inglês e também no PSG.

Há rumores de uma proposta feita pelos Citizens para Messi. No entanto, uma fonte ligada ao Manchester City disse à Goal que isso não passa de especulação falsa e não há conversa com o argentino no momento.

Foto: Getty Images

O City teria preparado uma oferta de dez anos para convencer Messi a trocar o Camp Nou pelo Etihad Stadium. A princípio, o craque jogaria com Pep Guardiola no clube inglês e depois poderia escolher qualquer uma das outras equipes do City Football Group para dar sequência a carreira. Após a aposentadoria, ele seria um embaixador do conglomerado.

Assim como o PSG, o Manchester City é um dos poucos clubes no mundo que pode oferecer um salário competitivo para tirar Messi do Barcelona. Do lado do clube de Paris, Neymar e Angel di Maria são dois jogadores que fazem lobby pela transferência do argentino.

O posicionamento do City é coerente com o que o próprio craque argentino já declarou há algum tempo. Messi afirmou recentemente que só decidirá o futuro após o término da temporada e que está focado em ajudar o clube catalão na campanha de 2020/21, embora o desempenho do Barcelona deixe a desejar.

Terceiro colocado na La Liga, o Barça já foi eliminado na Copa do Rei, perdeu a Supercopa da Espanha e está próximo de deixar a Liga dos Campeões ainda nas oitavas de final. O time perdeu o jogo de ida do confronto contra o PSG em pleno Camp Nou por 4 a 1.

As especulações sobre a saída de Messi do Barcelona seguem desde a temporada passada, quando o craque tentou deixar o clube catalão, sem sucesso. Em entrevista à Goal, o jogador afirmou que não entraria em litígio judicial contra o time de coração.