Antes de brigar com Messi, Abidal tentou contratar... Messinho

A jovem estrela do Cruzeiro volta a ter a sua situação futura posta em dúvidas

A briga entre Eric Abidal, ex-jogador e atual dirigente do Barcelona, com Lionel Messi, grande estrela e ídolo do time, balançou as estruturas do Camp Nou.

Curiosidade do destino, segundo noticiado pelo Globoesporte.com, na mesma semana em que acontece a briga, o voltou a ficar de olho em um jogador que Abidal observou muito de perto: Estevão William, conhecido também como... Messinho.

Em outubro de 2019, Eric Abidal veio ao e observou o garoto de apenas 13 anos de idade, uma das maiores joias talhadas nas categorias de base do Cruzeiro. Na ocasião, contudo, o clube mineiro sequer pensava na possibilidade de negociar aquele que, futuramente, pode ser um de seus principais ativos.

O problema é que, com o rebaixamento à segunda divisão e o rombo nos seus cofres, a permanência de Estevão não é mais certeza para a – que segue disposto a manter o jovem. E o Barcelona, que num passado recente já demonstrou interesse no jovem, pode voltar a abrir os olhos.