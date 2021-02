Antes de acertar com Ozan Kabak, Liverpool tentou a contratação de Marcelo

Pedido de Klopp, zagueiro brasileiro rejeitou proposta de seis meses

No final da janela de transferências, o Liverpool confirmou a contratação do zagueiro Ozan Kabak, do Schalke 04, por empréstimo com opção de compra em junho. Antes de acertar com o turco, no entanto, o time de Klopp tentou a contratação do brasileiro Marcelo, do Lyon.

Com Van Dijk, Matip, Gomez, Fabinho, o Liverpool foi ao mercado atrás de um zagueiro para ajudar no restante da temporada e fez uma oferta para Marcelo a pedido de Klopp. Por um contrato de apenas seis meses e sem a certeza de uma sequência após junho de 2021, ele preferiu ficar no Lyon.

Aos 33 anos, Marcelo ainda tem o sonho de jogar na Premier League, mas analisa com calma as opções no mercado. O jogador tem contrato com o Lyon até junho de 2021 e já recebeu uma proposta de renovação.

Recentemente, Klopp havia adimitido que o Liverpool iria ao mercado atrás de um zagueiro por conta das lesões nos atletas do setor. Sem Marcelo, o time inglês conseguiu fechar com Ozan Kabak, no último dia da janela.