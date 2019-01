Andrés garante que no Brasil "Arana só joga no Corinthians"

Sevilla tem a ideia de emprestar o lateral-esquerdo ainda em janeiro

O Corinthians aguarda uma definição do Sevilla relacionada ao futuro do lateral-esquerdo Guilherme Arana, mas uma certeza o presidente do clube alvinegro já tem: se o jogador retornar ao Brasil, será para jogar no clube que o revelou.

“No Brasil, o Arana só joga no Corinthians”, garantiu Andrés Sanchez em entrevista ao site “Meu Timão”.



(Foto: © Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

"Pela paixão que ele tem pelo clube e também por nossa relação. Tenho certeza que ele jamais me deixaria na mão, nem mesmo se for para ganhar um pouco menos. Nossa relação é de pai e filho, antes da existência de qualquer empresário. Ele sabe tudo que fiz na vida dele", acrescentou ao falar dos motivos de o levar a ter tanta certeza disso.

O Sevilla tem a ideia de emprestar Guilherme Arana, que, segundo publicou o jornal espanhol Marca na última terça-feira (15), não está satisfeito com a evolução do jogador brasileiro. Além do Corinthians, Santos e Flamengo também teriam interesse no atleta.