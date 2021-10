Meio-campista acertou um "balaço" 1221 dias depois do último tento de bola parada do time rubro-negro

Foram 1221 dias, 235 jogos até o Flamengo voltar a marcar um gol de falta. Nem mesmo o time campeão de quase tudo em 2019 conseguiu acabar com a seca. Ela veio nos pés de Andreas Pereira, num golaço diante do Juventude, nesta quarta-feira (13), no Maracanã.

A última vez que o time rubro-negro havia balançado as redes em um gol de falta foi diante do Paraná, em 10 de junho de 2018. O gol saiu dos pés de Diego Ribas, em bola que desviou em um jogador do time paranaense.

O golaço de Andreas impressionou até mesmo os companheiros, um deles foi Rodrigo Caio, que ficou que festejou bastante a cobrança do companheiro. No intervalo da partida, o meio-campista falou sobre o fim do jejum.

"É um orgulho fazer um gol aqui no Maracanã. Quebrar esses jogos sem gols (de falta), tomara que não somente eu, mas que outros parceiros possam fazer esses gols".

De casa, Arrascaeta também ficou impressionado e comemorou o gol de falta de Andreas Pereira.

Pqp andreas 😂😂 que golaço — GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA) October 13, 2021

Este foi o terceiro gol de Andreas Pereira com a camisa do Flamengo. O jogador que está emprestado junto ao Manchester United anotou diante do Santos, na sua estreia, na vitória sobre o Athlético-PR e diante do Juventude, nesta quarta-feira, no Maracanã.