Ancelotti vai ouvir proposta da CBF e cogita "sim" se projeto agradar

Treinador é "sonho" de Ednaldo Rodrigues para assumir a seleção; entidade mantém esperança porque Ancelotti não fechou as portas em momento algum

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, está convicto de que Carlo Ancelotti será o próximo técnico da seleção brasileira. Mesmo com as tantas declarações sobre continuar no Real Madrid, o treinador italiano está disposto a ouvir a proposta final por parte da CBF, apurou a GOAL com pessoas próximas a ele.

O contrato de Ancelotti com os blancos vai até junho de 2024, perto do início da Copa América. O estafe do treinador estuda a hipótese de pedir mais tempo à CBF, mas a entidade, no momento, não trabalha com a opção de esperar até o ano que vem.

Ancelotti, por sua vez, quer sentir confiança no projeto a longo prazo da seleção brasileira para se aventurar no que seria um capítulo histórico: o Brasil nunca foi comandado por um treinador estrangeiro.

O objetivo maior da CBF é, sem dúvida, ter Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, que acontece nos Estados Unidos, no Canadá e no México. E a esperança da entidade está no fato de que o italiano nunca fechou as portas definitivamente para as sondagens e conversas que aconteceram nos últimos meses.

A atual temporada do Real Madrid acabou com a queda na semifinal da Champions League para o Manchester City e a derrota em La Liga, além do título da Copa do Rei. Com isso, nos próximos dias podem surgir novas informações sobre uma possível decisão de Ancelotti.

Nesta última passagem pelos Blancos, o técnico europeu conquistou seis taças: Liga dos Campeões, La Liga, Supercopa da Espanha (em 2021/22); Supercopa da Uefa, Mundial de Clubes (2022); e Copa do Rei (2022/23). Além de seu potencial para a conquista de tantos títulos, Ancelotti evoluiu o futebol de Vinícius Júnior e Rodrygo, por exemplo, que assumiram papéis importantes pela equipe e destaque internacional.