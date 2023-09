América-MG x Vasco: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (25), no Independência; veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo direto contra o rebaixamento, o Vasco visita o América-MG na noite desta segunda-feira (25), às 20h (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, em jogo atrasado da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Embalado com a goleada aplicada sobre o Coritiba por 5 a 1, o Vasco pode deixar a zona de rebaixamento nesta segunda-feira em caso de vitória. Em 18º lugar, com 23 pontos, o Cruzmaltino está a dois do Bahia, primeira equipe fora do Z-4.

Para o confronto decisivo, o técnico Ramón Díaz deve repetir a mesma escalação que venceu o Coxa na última semana. Assim, Payet poderá fazer o seu segundo jogo como titular, enquanto Puma seguirá no lugar de Robson, que segue tratamento na região adutora da coxa esquerda.

"A gente faz o que ele trabalha na semana, que é ser muito intenso. Estamos mostrando, e isso é muito importante para nós. Somos um time muito gigante. Jogando como estamos jogando, vamos sair (da zona de rebaixamento). Obviamente estamos trabalhando para isso, o apoio da torcida nos ajuda", afirmou Puma.

Do outro lado, o América-MG, com 17 pontos, vem de derrota para o RB Bragantino por 2 a 0. Paulinho Boia, Wellington Paulista, Marlon e Javier Mendez voltam a ficar à disposição do técnico Fabián Bustos. Em 16 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma oito vitórias, contra apenas três do América-MG, além de cinco empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2018, o Coelho venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

América-MG: Matheus Cavichioli, Éder (Nicolas) Ricardo Silva e Maidana, Daniel Borges, Breno, Juninho, Martínez, Rodriguinho, Felipe Azevedo, Mastriani (Rodrigo Varanda). Técnico: Fabián Bustos.

Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Medel, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Payet, Rossi e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques

América-MG

Marcinho, em transição física, Mateus Henrique, Wanderson, Kayzer e Matheusinho, no departamento médico, são desfalques.

Vasco

Robson, machucado, segue fora.

Quando é?