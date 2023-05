América-MG sustenta Vagner Mancini em meio à sequência negativa no Brasileirão

Presidente Marcos Salum foi ao vestiário do Independência e garantiu a permanência do treinador após a derrota para o Cruzeiro

O América-MG sustenta o técnico Vagner Mancini, mesmo depois da quinta derrota em seis rodadas do Brasileirão, como soube a GOAL. Dirigentes do clube foram ao vestiário na noite desse domingo (14), logo após a derrota por 4 a 0 para o Cruzeiro, para garantir a manutenção do treinador no cargo.

Houve uma conversa do presidente Marcos Salum com o grupo de atletas no vestiário do estádio com o intuito de assegurar a permanência do comandante no cargo. Há confiança de que ele pode recuperar a equipe na atual temporada.

A reunião, feita logo após a partida, foi com o intuito de reforçar para o plantel que não há a possibilidade, neste momento, de troca no comando técnico, mesmo que o time esteja em situação difícil no Brasileirão — o América ocupa a lanterna, com um ponto conquistado, e ainda não venceu na competição.

A campanha ruim é vista nos bastidores como "falta de sorte". A diretoria acredita que o América-MG tem criado o suficiente para garantir bons resultados, mas tem falhado no momento da conclusão. Uma fonte do entorno do clube disse à reportagem que "o pão tem caído com a manteiga para baixo".

Na volta de Vágner Mancini, em abril do ano passado, o América-MG estabeleceu multa rescisória equivalente a um salário mensal. O montante estabelecido para uma eventual quebra do contrato é bilateral. Isso significa que qualquer uma das partes que tiver a intenção de romper o vínculo terá que desembolsar esta quantia.