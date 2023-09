América-MG x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (19), no Independência; veja como acompanhar na TV e na internet

O América-MG recebe o RB Bragantino nesta terça-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada ( veja a programação completa aqui

Embalado com uma vitória (sobre o Santos por 2 a 0) e um empate (com o Cuiabá por 2 a 2), o América-MG busca manter a reação no Brasileirão. No momento, aparece na penúltima posição, com 17 pontos, oito menos que o Goiás, primeira equipe fora do Z-4.

Do outro lado, o RB Bragantino segue na briga pelo G-4. Na quinta posição, com 39 pontos, o RB Bragantino chega embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados. Até aqui, o time de Bragança Paulista registra um aproveitamento de 56%.

Em 22 jogos disputados entre as equipes, o América-MG soma 10 vitórias, contra seis do RB Bragantino, além de seis empates. No último encontro válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2023, o Coelho venceu nos pênaltis por 4 a 3.

Prováveis escalações

América-MG: Matheus Cavichioli; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Iago Maidana e Rodriguinho; Cazares, Breno, Juninho e Martínez (Cazares); Felipe Azevedo e Renato Kayzer (Rodrigo Varanda). Técnico: Fabián Bustos.

RB Bragantino: Cleiton; Jhonny, Lucas Rafael, Léo Ortiz (Léo Realpe) e Juninho Capixaba; Jadsom (Eric Ramires), Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Talisson (Laquintana), Vitinho e Sorriso. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

América-MG

Danilo Avelar, expulso no empate com o Cuiabá por 2 a 2, cumprirá suspensão.

RB Bragantino

Léo Ortiz, lesionado, e Aderlan, Eduardo Sasha e Helinho, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora.

Quando é?