América-MG ouviu 'não' de Rogério Ceni antes de acordo com Lisca

Coelho fez contato com o antigo treinador do São Paulo, mas ele descartou trabalhar na equipe no momento; Lisca tem volta acertada

O América-MG acertou a volta de Lisca ao comando técnico. Contudo, ele não foi o primeiro a receber um contato do clube. Além de Cuca, que tem resistência em retornar ao futebol, Rogério Ceni também recusou um convite, como soube a GOAL. O ex-goleiro foi procurado nesta segunda-feira (7) por um dos presidentes do Coelho. Contudo, avisou à diretoria que tem predileção por iniciar um trabalho nos primeiros meses da temporada. A situação complicada dos mineiros não interessa ao treinador, que está livre no mercado da bola desde a saída do São Paulo, em abril passado. Rogério Ceni foi o segundo técnico a dizer 'não' ao América-MG neste mercado da bola. Antes disso, Cuca havia recusado o clube. O técnico se disse resistente a um retorno ao futebol, mas também fará uma cirurgia que demandará cerca de 20 dias de repouso. Mais artigos abaixo Sem acordo com os dois técnicos considerados prioridade, o América-MG encaminhou a volta de Lisca ao clube. Ele já havia passado pelo CT Lanna Drummond entre 2020 e 2021. Depois disso, trabalhou por Vasco, Sport, Santos e Avaí. O técnico estava livre no mercado de trabalho desde 24 de outubro de 2022.