América-MG x Coritiba: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Em duelo direto contra o rebaixamento, América-MG e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira (8), a partir das 19h (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Na lanterna do Brasileirão, com 21 pontos, e sem vencer há 11 jogos (seis derrotas e cinco empates), o América-MG volta a campo pressionado pela vitória. Para o confronto, o técnico Bustos trata como dúvida a presença de Cazares.

"Não temos Alê, Cazares sentiu a virilha, devemos fazer algumas trocas para termos o melhor possível para ganhar do Coritiba. Vamos manter a dignidade e o compromisso. A cada jogo temos que mostrar nossa capacidade de competir bem. Nos seis jogos que restam vamos jogar bem e dar o nosso melhor", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Coritiba, em penúltimo lugar com 23 pontos, vem de derrotas para o Grêmio por 2 a 1 e para o Goiás por 1 a 0. Jean Pedroso, Slimani e Kaio César voltam a ficar à disposição do técnico Thiago Kosloski.

Em 24 jogos disputados entre as equipes, o Coritiba soma 13 vitórias, contra cinco do América-MG, além de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2023, o Coxa venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

América-MG: Jori; Rodriguinho, Ricardo Silva, Danilo Avelar e Marlon; Méndez, Juninho, Martinez e Benítez; Mastriani e Felipe Azevedo. Técnico: Fabian Bustos.

Coritiba: Gabriel; Natanael, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luís; Samaris, Matheus Bianqui e Bruno Gomes; Marcelino Moreno, Slimani e Robson. Técnico: Thiago Kosloski.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Coritiba

Willian Farias, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque.

