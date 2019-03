Alexis Sanchez pode ter rompido ligamento do joelho

O jogador chileno teve que deixar o gramado após um choque contra Jan Bednarek, preocupando o técnico dos Red Devils às vésperas da Champions League

Alexis Sanchez pode ter sofrido um rompimento nos ligamentos do joelho durante a vitória do Manchester United em 3 a 2 sobre o Southampton neste sábado (2), segundo informou o técnico Ola Gunnar Solskjaer.

“Nós não sabemos, faremos uma investigação amanhã. Pode ser os ligamentos, espero que não tenha sido muito sério”, declarou o treinador em coletiva de imprensa pós-jogo.

Sanchez começou como titular na partida em Old Trafford, mas teve que ser substituído no início do segundo tempo após uma dividida com o zagueiro Jan Bednarek, machucando seu joelho direito.

Com Anthony Martial, Jesse Lingard, Juan Mata, Ander Herrera e Nemanja Matic ainda fora das atividades dos Red Devils, Solskjaer não pode sofrer mais uma perda por lesão no elenco.

O Manchester United visita o Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira (6), pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, e necessita reverter o placar de 2 a 0 sofrido em Old Trafford para poderem seguir rumo às quartas de final.