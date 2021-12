Alexandre Pássaro vira opção para o futebol do Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno

O Cruzeiro já tem uma alternativa para a vaga de Alexandre Mattos, que deixou o clube por decisão de Ronaldo Fenômeno após buscar nove reforços no mercado da bola. Alexandre Pássaro, que foi diretor de São Paulo e Vasco, surge como uma opção, conforme apurado pela GOAL.

O ex-dirigente tem uma relação muito boa com Paulo André, que será um dos responsáveis pela transição dos mineiros depois de sua transformação em clube-empresa — Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A Raposa teve 90% das suas ações adquiridas por Ronaldo Fenômeno no último dia 18 de dezembro.

Mais artigos abaixo

Pássaro é visto como um dos favoritos da nova diretoria do clube, tendo aprovação inclusive de Ronaldo. O dirigente ainda não recebeu uma proposta formal para assumir o cargo, mas é tratado de forma diferente das demais opções.

A ideia inicial de Ronaldo Fenômeno era que Andrés Sánchez, ex-presidente do Corinthians, fosse o responsável por assumir o cargo de diretor de futebol na Toca da Raposa II. Entretanto, o antigo mandatário do Timão descartou a possibilidade.

O novo alvo, Alexandre Pássaro, foi gerente de futebol do São Paulo entre agosto de 2017 e janeiro de 2021. No início do ano, acertou a sua mudança para o Vasco, time que defendeu até novembro.