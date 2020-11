Alemanha goleada por 6 a 0: dia especial para Neuer vira pesadelo

Na noite que marcou o recorde de goleiro com jogos pela Alemanha, arqueiro do Bayern sofre a maior goleada de sua carreira e vê sua seleção eliminada

A noite tinha tudo para ser especial para Manuel Neuer. Na partida desta terça (17) contra a , o goleiro do alcançou a marca de 96 partidas pela seleção da , superando o lendário Sepp Maier. Para o azar do arqueiro, o jogo também marcou um recorde negativo em sua carreira.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Após a brutal derrota por 6 a 0 pela última rodada da fase de grupos da Nations League, além de ver a Alemanha eliminada da , Neuer também amarga o recorde de gols sofrido em toda sua carreira, superando a derrota por 5 a 0 sofrida para o Kaiserslautern em 2010, quando ainda defendia o 04.

Mais times

Em entrevista após a partida, Neuer disse: “Foi uma derrota desapontante para todos nós, não só para os defensores. Deveríamos ter nos comunicado melhor, especialmente depois do primeiro gol sofrido, mas nem mesmo a linguagem corporal foi adequada”.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

A seleção alemã não sofria seis gols em uma mesma partida desde 1958, quando foi derrotada pela por 6x3, na . Os franceses seriam derrotados nas semifinais pelo , que terminou campeão da competição vencendo a dona da casa, .

Antes disso, os piores resultados foram contra , em uma derrota pelos mesmos 6 a 0 em 1931 e nos humilhantes 9 a 0 sofridos para a em 1909, apenas um ano depois de sua fundação.

Cobrada desde a eliminação precoce na Copa do Mundo de 2018, quando caiu ainda na fase de grupos, e do vexame do rebaixamento na Nations League no mesmo ano (que terminou revertido após uma alteração da UEFA), os comandados de Joachim Low pareciam se recuperar, em uma sequência de 12 partidas sem perder, que teve u fim trágico nesta terça.

Mais artigos abaixo

Em partida inspirada do jovem Ferran Torres, do , a Espanha não deu chances para os visitantes, que contavam com a vantagem do empate para avançar para a próxima fase da Nations. Com a vitória, a Espanha junta-se a , e França, que têm suas vagas definidas para o mata-mata.

Fora da disputa, a Alemanha olha para o futuro, com a próxima partida oficial agendada para junho de 2021, abrindo sua participação da contra a França. Vale lembrar que o torneio deveria ter sido disputado em 2020, mas foi adiado por conta da pandemia do Covid-19.