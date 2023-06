Alemanha x Colômbia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Seleções se enfrentam nesta terça-feira (20), na Veltins-Arena, casa do Schalke 04; veja como como acompanhar na TV e na internet

Em amistoso de seleções, a Alemanha recebe a Colômbia na tarde desta terça-feira (20), a partir das 15h45 (de Brasília), na Veltins-Arena, na casa do Schalke 04. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV3, na TV fechada.

Com Hansi Flick pressionado, a Alemanha volta a campo buscando encerrar uma sequência de três jogos sem vitória contra a Colômbia. Anteriormente, a seleção foi derrotada pela Bélgica por 3 a 2 e pela Polônia por 1 a 0, além do empate com a Ucrânia por 3 a 3.

Do outro lado, a Colômbia chega embalada com quatro vitórias e dois empates nos últimos seis jogos disputados. Para o confronto, o técnico Lorenzo deve manter o esquema tático 4-2-3-1. Apesar da queda de desempenho, Davinson Sanchez deve ser mantido na defesa.

Prováveis escalações

Alemanha: Leno; Ginter, Rudiger, Schlotterbeck; Wolf, Gundogan, Goretzka, Gosens; Sane, Musiala; Fullkrug. Técnico: Hans-Dieter Flick.

Colômbia: Montero; Munoz, Sanchez, Lucumi, Machado; Uribe, Lerma; Cuadrado, Carrascal, Diaz; Borre. Técnico: Néstor Lorenzo.

Desfalques

Alemanha

Sem desfalques confirmados.

Colômbia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?