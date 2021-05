Alan Ruschel vai trocar Cruzeiro por América-MG para jogar a Série A do Brasileiro

Lateral de 31 anos perdeu espaço na Raposa e será jogador do Coelho; Ruschel já trabalhou com Lisca no Internacional

O lateral-esquerdo Alan Ruschel está de saída do Cruzeiro rumo ao América-MG. O jogador não é titular com o técnico Felipe Conceição e foi uma indicação de Lisca no adversário mineiro. O treinador entende que o jogador de 31 anos levará experiência para a equipe na Série A, mas a relação dos dois ultrapassa as quatro linhas. O técnico do América-MG também é padrinho de casamento de Ruschel e ambos são amigos desde quando trabalharam juntos na base do Internacional.

Contratado em fevereiro pelo Cruzeiro com acordo até o fim de 2022, Ruschel atuou apenas seis vezes pelo clube celeste. A última vez foi no empate por 0 a 0 com o Tombense, no início de abril, quando foi expulso depois de cometer um pênalti. As diretorias de Cruzeiro e América-MG estão em trâmites finais para o acordo, que pode envolver o jovem volante Flávio, de 20 anos, revelado nas categorias de base do Coelho.

Alan Ruschel chegou ao Cruzeiro após ficar sem contrato na Chapecoense, equipe pela qual teve atuação destacada na temporada passada, sendo capitão no time do interior catarinense. Ruschel participou de 27 jogos na Série B, dando duas assistências e sendo escolhido o lateral-esquerdo da seleção do campeonato.

“A vida é feita de desafios. Acho que deixei um grande legado na Chapecoense, de conquistas e vitórias. O Cruzeiro é um clube gigante. A gente trabalha pelo reconhecimento profissional, pessoal e para evoluir. Dou um grande passo para minha carreira agora, porque o Cruzeiro é um clube de Série A que está na B", falou Ruschel quando da apresentação ao Cruzeiro.

Porém, o rendimento dentro de campo não foi o esperado por comissão técnica e diretoria. Alan Ruschel chegou a iniciar o Campeonato Mineiro como titular, mas perdeu espaço para o jovem Matheus Pereira, inclusive, elogiado recentemente pelo técnico Felipe Conceição pelo senso de posicionamento e evolução como jogador.

Pelo Cruzeiro, Ruschel atuou nos empates com Uberlândia, Tombense e São Raimundo-RR (pela Copa do Brasil), derrotas para Caldense e América-MG e vitória sobre a URT.

Alan Ruschel foi um dos seis sobreviventes da tragédia com o avião da Chapecoense que caiu na Colômbia, em novembro de 2016, e causou 71 mortes.

Jovem rumo ao Cruzeiro

Para emprestar Alan Ruschel, o Cruzeiro quer Flávio, que estreou no profissional do América-MG quando Felipe Conceição comandou o Coelho. O curioso é que na estreia do volante no time profissional, ele marcou o terceiro gol da vitória do América-MG sobre o Guarani, por 3 a 2, em agosto de 2019, pelo Brasileiro Série B. Flávio tem contrato com o clube até dezembro de 2021.

Pelo América-MG, Flávio soma 45 partidas, mas perdeu espaço nos últimos jogos, sendo relacionado pela última vez no empate com o Ferroviário pela Copa do Brasil no dia 14 de abril (nos pênaltis, o time avançou para a terceira fase da Copa do Brasil). Nesta temporada, o atleta participou de apenas sete jogos e não vem sendo aproveitado pelo técnico Lisca.

Mais ajustes no elenco

O Cruzeiro vive um momento de reformulação no elenco antes da estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, dia 29 de maio, às 16h30, na Arena Batistão, em Aracaju. O técnico Felipe Conceição tinha confirmado, após ficar fora da final do Campeonato Mineiro, que mudanças poderiam acontecer visando uma equipe equilibrada para a competição mais importante do clube mineiro, que tem como objetivo retornar a elite do futebol brasileiro.

“Ajustes no elenco serão feitos. Agora vamos começar a pensar no elenco para a Série B, começar a fazer os ajustes para que a gente fique cada vez mais forte. Os atletas que chegarem ou que saírem serão dentro de uma análise do que é melhor para o Cruzeiro”, disse o treinador Felipe Conceição.

Ambos com 21 anos, o zagueiro Arthur, que estava emprestado ao América-MG, e o atacante Wellinton, que foi repassado no inicio da temporada à Inter de Limeira, não serão aproveitados pelo Cruzeiro e serão emprestados ao Brasil de Pelotas-RS para disputa da Série B com o aval do treinador do clube celeste.

Enquanto isso, o atacante William Pottker cuida dos detalhes finais para o empréstimo ao Al Wasl, dos Emirados Árabes.