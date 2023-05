Al-Taee x Al-Nassr ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Saudita

Equipe de Cristiano Ronaldo visita rival nesta terça-feira (16), pela 27ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Nesta terça-feira (16), às 15h30 (de Brasília), o Al-Nassr, guiado por Cristiano Ronaldo, viaja para Ha'il para enfrentar o Al-Taee, em busca de chegar ainda mais perto da liderança do Campeonato Saudita. A partida será transmitida ao vivo pelo DSports, streaming disponível na DirecTV Go.

Enquanto a equipe de CR7 está muito próxima de chegar ao topo da tabela do torneio árabe, o Al-Taee aparece apenas na sétima posição, com 34 pontos conquistados ao longo de dez vitórias, quatro empates e 12 derrotas. Pelo lado dos visitantes, até o final da 26ª rodada, são 57 pontos, cinco a menos que os líderes Al-Ittihad. O camisa 7 e companhia venceram 17 vezes, empataram seis e perderam apenas três no torneio.

Escalações

Al-Taee: Victor Braga; Fai, Abdulkarim Sultan, Alfa Semedo e Hussain Qasim; Sayoud, Dener, Mukhtar Ali e Harzan; Musona e Kamboleke.

Al-Nassr: Rossi; Ghanam, Alawjami, Álvaro González e Konan; Luiz Gustavo, Talisca, Al-Sulayhem, Alhassan e Ghareeb; Cristiano Ronaldo.

Desfalques

Al-Taee

Sem desfalques confirmados

Al-Nassr

Sem desfalques confirmados

Quando é?