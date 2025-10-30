Al-Nassr x Al-Fahya: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga Saudita 2025/26

O Al-Nassr recebe o Al-Fahya neste sábado (1), às 14h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela sétima rodada da Liga Saudita 2025/26. A partida acontece no Al-Awwal Park, em Riad, e possui transmissão ao vivo de Canal GOAT, Band, BandSports e Esporte na Band (YouTube) (confira a programação completa de futebol aqui).

O time da casa atualmente ocupa a primeira colocação, com 18 pontos e retrospecto de seis vitórias em seis jogos. Na última partida da liga, ganharam por 2 a 0 do Al-Hazm, fora de casa, com gols de João Félix (25') e Cristiano Ronaldo (88').

Já o Al-Fahya é o 10º colocado na tabela, com 8 pontos, os quais vieram de duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Em seu último jogo da liga, perderam do Al-Taawoun, fora de casa, por 2 a 1, com os gols de Angelo Fulgini (26') e Mohammed Mahzari (39'), enquanto Chris Smalling (60') diminuiu para os visitantes.

Prováveis escalações

Al-Nassr: Alaqidi; Boushal, Simakan, Martinez, Yahya; Mané, Al-Khaibari, Ângelo, Coman; Cristiano Ronaldo, João Félix. Técnico: Jorge Jesus

Al-Fahya: Mosquera; Bamsaud, Villanueva, Smalling e Al-Baqawi; Jason, Benzia, Semedo e Enad; Sakala e Ganvoula. Técnico: Pedro Emanuel

Desfalques

Al-Nassr

Lesionados: Saad Al-Nasser e Saad Hawaqi.

Al-Fahya

Sem desfalques confirmados.

Quando é?