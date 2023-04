Al Nassr x Al Wehda ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Copa do Rei Saudita

A partida será disputada nesta segunda-feira (24), no KSU Stadium; veja como acompanhar na internet

O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, recebe o Al Wehda na tarde desta segunda-feira (24), às 15h (de Brasília), no KSU Stadiu, localizado em Riyadh, pela semifinal da Copa do Rei Saudita. A partida não terá transmissão ao vivo do canal DSports, no streaming, através da DirecTV Go.

Embalado com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, o Al Nassr volta a sua atenção para o mata-mata da Copa do Rei Saudita. No torneio, eliminou o Al Adalh por 2 a 0 e o Abha por 3 a 1, nas oitavas e quartas de finais.

Por outro lado, o Al Wehda não conseguiu vencer em seus últimos três jogos (registrando dois empates e uma derrota). No entanto, na Copa do Rei Saudita, eles conseguiram avançar nas oitavas de final ao eliminar o Dhamk por 1 a 0, e em seguida, ganharam do Al Baten por 2 a 1.

Prováveis escalações

Al Nassr: Al-Alaqidi; Al-Ghanam, Alamri, Álvaro, Konan; Luiz Gustavo, Sulaiheem; Yahya, Anderson Talisca, Ghareeb; Cristiano Ronaldo.

Al Wehda: Mohamedi; Makki, Al-Hafith, Duarte, Kurdi; Bakshween, Fajr; Yoda, Anselmo, Al-Ghamdi; Naji.

Desfalques

Al Nassr

David Ospina, machucado, é desfalque certo.

Al Wehda

Sem desfalques confirmados.

Quando é?