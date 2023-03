Al Ittihad x Al Nassr ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Saudita

A partida do time de Cristiano Ronaldo será disputada nesta quinta-feira (9), no King Abdullah Sports City; veja como acompanhar na internet

Cristiano Ronaldo volta a campo com a camisa do Al Nassr para enfrentar o Al Ittihad no início da tarde desta quinta-feira (9), às 14h30 (de Brasília), no King Abdullah Sports City, pela 20ª rodada do Campeonato Saudita 2022/23. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo do canal DSports, que pode ser assinado através do DirecTV Go, no streaming.

Separados por apenas dois pontos na tabela de classificação, o Al Itthad pode assumir a liderança do campeonato com a vitória. No momento, a equipe aparece na segunda posição, com 44 pontos, dois a menos que o líder Al Nassr.

A equipe de Cristiano Ronaldo chega embalada com quatro vitórias consecutivas, enquanto o Al Ittihad vem de vitória sobre o Al Khaleej por 3 a 0 na última rodada.

Vale lembrar que as duas equipes já se enfrentaram neste ano, em 26 de Janeiro, nas semifinais da Supercopa. Na ocasião, o Al Tihhad venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Al Nassr: Alaqidi; Al-Ghanam, Ali Alawjami, Madu, Ghislain Konan; Luiz Gustavo, Abdullah Alkhaibari; Masharipov, Alnaji, Ghareeb; Cristiano Ronaldo.

Al Ittihad: M. Grohe; Al Olayan, Sharahilli, Hegazy, Bamsaud; B. Henrique, Tarek Hamed; Romarinho, Coronado, Camara; Hamdallah.

Desfalques

Al Nassr

David Ospina, lesionado, está fora do restante da temporada.

Al Ittihad

Sem desfalques confirmados.

Quando é?