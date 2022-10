Ajax x Liverpool: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Precisando de apenas um empate para garantir a classificação às oitavas de final, o Liverpool visita o Ajax nesta quarta-feira (26), às 16h (de Brasília), em Amsterdam, pela penúltima rodada da fase de grupos da Champions League. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na HBO Max, no streaming.

Na vice-liderança do Grupo A com nove pontos (três vitórias e uma derrota), o Liverpool entrará em campo com Nunez e Thiago Alcantara, enquanto Konate pode substituir Joe Gomez ao lado de Virgil van Dijk.



Do outro lado, o Ajax, com três derrotas consecutivas, aparece na terceira posição com apenas três pontos conquistados, e ainda sonha com uma classificação para a Liga Europa.



No último encontro, válido pela segunda rodada da fase de grupos da UCL 22/23, o Liverpool venceu por 2 a 1, em Anfield.