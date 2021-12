Agente de Haaland lista quatro possíveis destinos para o atacante

As especulações sobre o futuro de Erling Haaland, do Borussia Dortmund, começam a surgir com a janela de transferências europeias se aproximando. Dessa vez, seu empresário, Mino Raiola, listou especificamente quatro times como possíveis destinos para o atacante.

Em uma entrevista para o canal alemão Sport1, o agente listou alguns destinos para o atacante norueguês, bem como disse que vai se reunir com Haaland nas próximas semanas para tratar sobre seu futuro.

"Haaland pode e dará o próximo passo. Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona e Manchester City: esses são os grandes clubes para onde ele pode ir. Quando nos mudamos para Dortmund, todos sabíamos que chegaria esse (momento do) passo."

Segundo o agente, a possibilidade do jogador ser negociado na próxima janela é grande e, ainda, que estaria tratando sobre o assunto há pelo menos dois anos.

"Pode ser neste verão, quem sabe no verão seguinte. Mas existe uma grande possibilidade de Erling ir embora neste verão. Veremos", afirmou o empresário. "Ele é alguém que quer se desenvolver, que busca novos desafios. Claro, também se trata da alternativa. Só se troca quando tem uma alternativa melhor."

A medida que o tempo passa, Haaland vai ficando mais longe de continuar no Borussia Dortmund. Isto porque, seu contrato com a equipe alemã vai até junho de 2024, no entanto, o jogador teria uma cláusula onde poderia exigir que o time realize sua vende em 2022, caso fosse sua vontade.

Haaland chegou ao Dortmund em janeiro de 2020. O jogador contratado junto ao RB Salzburg, custou 20 milhões de euros. Pelo Borussia Dortmund, o atacante marcou 74 gols e 19 assistências em 72 jogos.