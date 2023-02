Afogados x Náutico ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (7), pela sétima rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Afogados e Náutico se enfrentam na noite desta terça-feira (7), no Vianão, às 20h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Buscando reencontrar o caminho da vitória após dois empates consecutivos no estadual, o Náutico aparece na quarta posição, com nove pontos, enquanto o Afogados, na zona de rebaixamento, com sete pontos, vem de goleada para o Sport por 4 a 1.

Em sete jogos disputados entre as equipes, o Náutico registra quatro vitórias, além de três empates. No último encontro, válido pelo Pernambucano 2022, as equipes empataram por 2 a 2.

Escalações

Escalação do provável do Náutico: Vagner; Victor Ferraz, Anilson, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto, Souza; Gabriel Santiago, Régis Tosatti, Júlio e Paul Villero. Técnico: Dado Cavalcanti.

Escalação do provável do Afogados: Railson; Rafael Olioza, Guilherme Almeida, Danilo Santos e Daniel Nazaré; Caetano, Roberto, Vitor Maranhão e Tallyson; Venicius e Hebert. Técnico: Evandro Guimarães.

Desfalques

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Afogados

Sem desfalques confirmados.

Quando é?