Adriano no auge ou Haaland? Média de gols do norueguês é o dobro

Debate movimentou as redes sociais e meio ao período de Data Fifa

O período de Data FIFA, reservado ao futebol de seleções, costuma motivar alguns debates interessantes/curiosos em meio à ausência dos grandes jogos entre clubes europeus... e enquanto o jamais interrompido Brasileirão não começa. A mais recente discussão foi comparar Adriano, o Imperador, com Erling Haaland. E aí, quem é melhor?

Pedrinho, hoje comentarista do Grupo Globo, foi quem levantou essa bola. Competente que é, o ex-jogador não propôs a questão usando argumentos vazios. Longe disso. A sua argumentação foi em um ponto preciso da questão ao tirar, propositalmente, as estatísticas frias da questão: “Adriano, no auge do Imperador, é muito melhor que o Haaland. Não estou falando em números. Porque tem números, futebol, craque, diversos aspectos para avaliar. Provavelmente o Haaland vai ser um cara com números estrondosos, maiores do que gênios da bola. Mas de jogo, o Adriano tinha muita força como o Haaland, mas muito mais repertório técnico”, disse.

Sem considerar as estatísticas, o debate é daqueles deliciosos e infindáveis. No final das contas, vale a pura e simples opinião de cada um. Adriano, de fato, parecia ter mais recurso técnico do que hoje tem o jovem norueguês. O gol de cobertura marcado sobre o Coritiba, no caminho rumo ao título brasileiro de 2009 pelo Flamengo, é testemunho da visão e da habilidade do Imperador. De fato, é uma característica que Haaland ainda não chegou a demonstrar.

Posto de lado a contextualização interpretativa muito bem lembrada por Pedrinho, é importante ressaltar que os números são, sim, importantes. E acabam decidindo o debate quase na raiz de sua existência. Com apenas 22 anos, Haaland já marcou mais gols do que Adriano em todos os cerca de 15 anos de sua carreira profissional (206 a 207). O norueguês também leva vantagem na comparação feita aos números do “Adriano no auge”.

Getty

Consideramos aqui o auge de Adriano os anos entre 2004 e 2006 pela Inter de Milão, período onde mais acumulou gols pelo clube italiano, e também o ano de 2009 pelo Flamengo, quando foi um dos grandes protagonistas do título brasileiro. Neste período selecionado, o Imperador marcou 71 gols em 123 jogos oficiais de clubes. Média de 0,57 tentos por partida. Tomando como ponto de partida a chegada de Haaland ao Borussia Dortmund e todo o seu caminho até os dias atuais, no Manchester City, o norueguês estufou as redes 128 vezes em 126 partidas. Média ligeiramente superior a um gol por encontro, que é quase o dobro da obtida por Adriano em seu auge.

Outro ponto central que torna o debate estranho é o fato de que ainda não sabemos qual será o auge de Erling Haaland. O norueguês do Manchester City tem apenas 22 anos e um caminho muito longo ainda a ser trilhado. Mas enquanto isso não acontece, Adriano pode puxar para si outros números. Os de títulos conquistados. Considerando toda a carreira de ambos, só de títulos nacionais o brasileiro tem oito contra quatro do norueguês. A ver o quanto isso vai mudar até Haaland atingir o seu próprio período de auge. Enquanto isso, fica a pergunta: qual dos dois você escolheria para o seu time?