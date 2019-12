Adilson dá razão a Ceni no Cruzeiro: "tem muita coisa errada"

Após o rebaixamento do Cruzeiro para a Série B do Brasileirão, o atual treinador celeste lembrou fala do colega de trabalho e ex-treinador celeste

Em entrevista coletiva após a derrota por 2 a 0 para o no Mineirão, que decretou o rebaixamento do para a do Brasileirão, o treinador celeste Adilson Batista reagiu negativamente sobre a organização do clube e deu razão a Rogério Ceni, ex-treinador da equipe.

Adilson relembrou algumas afirmações de Ceni, que treinou a equipe durante o Campeonato Brasileiro e criticava abertamente a atuação da diretoria do clube.

"Rogério Ceni tinha razão em muita coisa que falou quando passou por aqui, tem muita coisa errada. Zezé acabou de dizer. Falta aspecto fisico, qualidade. Eu quero fazer parte dessa reconstrução. É triste encarar a Série B com a grandeza do Cruzeiro", disse, afirmando que pretende continuar na equipe em 2020. "Minha colaboração é de aceitar. Não discuti salário. Vim com a intenção de ajudar, dar o melhor. Tentei fazer o melhor. Esse processo de reconstrução, todos nós podemos colaborar", continuou.

"O Cruzeiro é gigante. O projeto do Cruzeiro tem que ser pensar em ser campeão do mundo. Esse tem que ser o projeto", afirmou sobre o futuro do time. Sobre a reformulação no elenco, Adilson Batista foi enfático. "Essas providências tinham que ser feitas ontem", afirmou.

O Cruzeiro vive incertezas para a próxima temporada e, após a confirmaçao do rebaixamento, uma lista de dispensas deve ser apresentada pela diretoria nas próximas semanas.