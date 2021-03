Abel Ferreira demonstra preocupação com pandemia no Brasil: "números assustadores"

O treinador do Palmeiras cobrou atitudes dos líderes do país no combate à Covid-19

Com uma média de 2.598 mortes diárias por Covid-19 no Brasil na última semana, Abel Ferreira enxerga o vírus como seu maior adversário neste momento. O treinador do Palmeiras, que deve voltar ao país em breve para a sequência do Campeonato Paulista, além de se mostrar preocupado com a situação da pandemia, cobrou atitudes dos líderes.

Depois de viver dois meses isolado em um apartamento na Grécia, sem sua família, Abel aceitou a proposta de treinar o Palmeiras e desembarcou no Brasil. Desde que chegou, em novembro, o português tem morado nas dependências do Verdão, também sozinho.

Agora, Abel está passando um período com sua família em Portugal, mas deve voltar ao Brasil em breve. Mas, mesmo de longe, o treinador está a par da situação da Covid-19 no país, e está preocupado.

"É o adversário que mais me preocupa nesse momento. Nós temos que encontrar uma solução conjunta e rapidamente tentar estancar a tragédia que estamos assistindo. Temos que fazer isso também para manter a imagem do Brasil aqui fora. O país precisa tomar medidas sérias para travar essa pandemia, o que obviamente vai ter reflexo no futebol", disse Abel em entrevista ao A Bola.

O treinador também cobrou que os líderes do país tomem providências, caso contrário, o caos vai continuar. "Quem decide, quem manda, tem que ter a perfeita noção da responsabilidade que tem em mãos", disse. "Mais do que nunca precisamos que os líderes assumam posições de liderança. Independentemente de errar ou não, um líder é mesmo isso, tem que assumir, tem que arriscar, tomar decisões, e tem que fazer as regras serem cumpridas".

"Vivemos, de fato, um momento incerto. Precisamos pensar muito bem naquilo que queremos, principalmente os líderes, porque o exemplo vem de cima. Se tivermos que desistir de alguma coisa, façamos isso por uma questão de saúde", completou o português, falando, inclusive, da paralisação do futebol paulista. "Não tenho neste momento conhecimento suficiente para dizer o que vai ser o futuro. Não sei dizer se vamos ter que parar um mês, dois meses, não sei. Acredito que vai ter de parar. Os números são assustadores".

Abel deve voltar ao Brasil nos próximos dias, no avião particular da patrocinadora do Palmeiras. Ele está em Portugal há duas semanas e, a partir de abril, terá jogos importantes à frente do Verdão.

Enquanto isso, o Brasil realmente vive um momento delicado em relação à pandemia, batendo novos recordes a cada dia. O país representa quase 27% do número de mortes no mundo, na última semana, foram mais óbitos do que nos Estados Unidos, México, Itália e Rússia somados.