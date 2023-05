ABC x Tombense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (23), pela oitava rodada da Segundona; veja como acompanhar na internet

ABC e Tombense se enfrentam na noite desta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Frasqueirão, em Natal, pela oitava rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há 12 jogos na temporada (nove derrotas e três empates), o ABC entra em campo pressionado pela primeira vitória na Série B. No momento, ocupa a lanterna do torneio com apenas um ponto conquistado.

Do outro lado, o Tombense também não vence há seis jogos: quatro derrotas e dois empates na temporada. Na penúltima posição, com dois pontos, busca o primeiro triunfo na Segundona.

Prováveis escalações

ABC: Simão; Alemão, Luiz Gustavo, Habraão e Richardson; Thallyson, Welliton e Ramon; Léo Ceará, Felipe Garcia e Júnior Todinho. Técnico: Jonidey Tostão (interino).

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Augusto, Roger Carvalho e Guilherme Santos; João Pedro, Bruno Silva e Matheus Frizzo, Jáderson, Alex Sandro e Luiz Fernando. Técnico: Marcelo Chamusca.

Desfalques

ABC

Lesionados, Daniel, Afonso, Matheus Anjos, Wellington Reis, Fábio Lima estão fora.

Tombense

Daniel Amorim, Fernandão, Keké e Kleiton desfalcam a equipe.

Quando é?