ABC x Guarani ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), na Arena das Dunas; veja como acompanhar na TV e na internet

ABC e Guarani se enfrentam nesta quarta-feira (18), na Arena das Dunas, em Natal, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 18ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band (para RN e interior de SP), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Depois da derrota para o Criciúma por 1 a 0 e o empate com o Juventude por 1 a 1, o ABC volta a campo em busca da vitória. No momento, está na zona de rebaixamento, com 11 pontos conquistados.

Do outro lado, o Guarani, no meio da tabela, com 26 pontos, que vem de empate com o Criciúma por 1 a 1. Para o confronto, o técnico Umberto Louzer segue sem contar com Pegorari, com problema muscular.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 11 jogos disputados entre as equipes, o ABC soma quatro vitórias, contra três do Guarani, além de quatro empates. No último encontro válido pela Série B de 2017, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Guarani: Douglas Borges, Diogo, Lucão, Walber e Mayk; Matheus Bueno, Matheus Barbosa e Bruninho; Bruno José, João Victor e Derek. Técnico: Umberto Louzer.

ABC: Simão; Gedeílson, Afonso, Genílson e Romário; Wallace, Jean Patrick, Matheus Anjos e Thonny Anderson; Fábio Lima e Júnior Todinho (Paulo Sérgio). Técnico: Allan Aal.

Desfalques

ABC

Sem desfalques confirmados.

Guarani

Pegorari, com problema muscular, está fora.

Quando é?