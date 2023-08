ABC x CRB ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela 24ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O ABC recebe o CRB se enfrentam na tarde deste sábado (19), às 17h (de Brasília), no Estádio Frasqueirão, em Natal, pela 24ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Na lanterna da Série B, com 14 pontos e um aproveitamento de 20%, o ABC entra em campo pressionado pela vitória após quatro empates e quatro derrotas nos últimos oito jogos disputados.

"A gente sabe que é vida ou morte para a gente. A gente só vai conseguir sair dessa situação se a gente conseguir a vitória. A gente tem se preparado para isso, nosso treinador tem feito um bom trabalho buscando isso e tentando nos passar também essa confiança para que a gente entre em campo contra o CRB buscando a vitória em todo tempo, e consiga tomar esses três pontos que vão ser importantes para nossa sequência", afirmou Michael.

Do outro lado, o CRB, com 29 pontos, chega embalado com uma vitória e dois empates. Para o confronto, o técnico Daniel Paulista terá o retorno de Lucas Lima, que cumpriu suspensão no empate com o Sampaio Corrêa por 1 a 1.

Em 28 jogos disputados entre as equipes, o ABC soma 12 vitórias, contra nove do CRB, além de sete empates. No mais recente confronto pela Série B de 2023, as equipes ficaram empatadas em 1 a 1.

Prováveis escalações

ABC: Michael; Gedeílson, Fabricio, Geovane, Romário; Fábio Costa, Agustin Rodriguez, Wellington Reis, Anderson Cordeiro; Evandro, Matheus Anjos. Técnico: Allan Aal.

CRB: Diogo Silva, Hereda, Gum, Ramon e Guilherme Romão; Falcão, Juninho Valoura e Lucas Lima; Léo Pereira, Renato e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Desfalques

ABC

Jean Patrick, Walfrido, Daniel, Welligton e Alex Silva, lesionados, seguem fora, enquanto Nathan Melo e Ramon, suspensos, vão cumprir suspensão.

CRB

Anderson Leite e João Paulo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora, enquanto Fábio Alemão e Saimon, seguem machucados.

Quando é?